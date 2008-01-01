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Новости Политика | 27 апреля 2020 | 19:49
Президент Эгил Левитс призвал беречь и пользоваться латгальским языком
Президент Латвии Эгил Левитс в своей речи на заседании Латгальского подкомитета комиссии Сейма по правам человека и связям с общественностью призвал беречь и пользоваться латгальским языком, указав на его важную роль в латышской культуре.
В своей речи президент подчеркнул, что Латгальский конгресс, как демократическое представительство латгальских латышей, был тем органом, который решил объединить Латгалию с другими латвийскими землями и таким образом сделал Латвию возможной.
"Латыши, их предки, всегда жили на всей территории современной Латвии и за ее пределами, однако исторически на протяжении долгого времени здесь правили различные чужие силы, и жизнь латышей на разных частях нашей исторической территории развивалась по-разному.
В процессе создания латвийского государства было важно, чтобы все латышские земли были объединены в одно латвийское государство, чтобы между латышами не было границ. Сегодня территория Латвии, которая образована историческими землями Латвии, определена в третьей главе Конституции, и одна из них — Латгалия", — отметил Левитс.
Президент отметил, что это историческое решение о слиянии было принято Латгальским конгрессом, и оно заложило фундамент для основания латвийского государства, которое было образовано полтора года спустя.
"Этот конгресс и патриотизм латгальских общественных деятелей и политиков сделали возможным появление латвийского государства. Еще раз необходимо подчеркнуть, что инициатива по объединению всех латвийских земель исходила в основном от латгальской стороны", — добавил президент.
В своей речи Левитс также упомянул административно-территориальную реформу. "Я считаю, что необходимо урегулировать закон, который будет применяться к латвийским землям в культурном и историческом смысле, то есть к Видземе, Латгалии, Курземе, Земгале и Селии. Каждая из латвийских земель имеет свое уникальное культурно-историческое наследие. Этот закон должен способствовать его сохранению и развитию", — заявил президент.
Delfi
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