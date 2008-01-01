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Новости Латвия | 27 апреля 2020 | 19:30
Covid-19 в Латвии: 818 cлучаев заболевания
В Латвии за последние сутки в стационаре умер один человек от Covid-19 в возрастной группе 50-55 лет. Кроме того, было сделано 1564 тестов, из которых шесть оказались положительными, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
Общее число смертей от коронавирусной инфекции выросло до 13, носителей — до 818, выздоровевших — до 267, а сделанных проверок — до 49 181, сообщает ЦПКЗ.
Сейчас в стационарах находится 41 пациент, у 36 из них болезнь протекает спокойно, а пятеро находятся в тяжелом состоянии.
Латвия ранее приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим чрезвычайной ситуации, действующий до 12 мая, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест, торговых точек и закрытие учебных учреждений.
С целью снизить риски распространения Covid-19 правительство с воскресенья 29 марта ввело новые ограничения на перемещение людей в общественных местах, постановив, что собираться можно числом не более двух человек, и им следует держаться от окружающих на расстоянии не менее двух метров. Теперь даже на похороны нельзя собираться в помещении, а при проведении обряда на улице людям также следует держаться поодаль друг от друга. Во вторник 31 марта принято решение резко повысить штрафы за нарушения эпидемиологической безопасности.
Как уже писал Rus.lsm.lv, исследуя новую коронавирусную инфекцию, латвийские ученые выявили уже 12 уникальных мутаций вируса, о которых пока не сообщалось нигде в мире. Проанализировав генный материал вируса, исследователи получили первые в Балтии данные такого рода. Поскольку изучение вируса поможет создать вакцину, его исследуют во многих странах мира. Ученые из университетов и научных институтов Латвии уже начали создавать единую платформу по исследованию Covid-19.
В университете Страдиня стартуют два проекта, призванные помочь в борьбе с Covid-19. В рамках первого изучат биологические особенности вируса, а второй — обучающий: с помощью виртуальной реальности медиков научат правильно применять средства индивидуальной защиты.
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