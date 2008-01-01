В ближайшие дни жары не будет

Новости Латвия | 27 апреля 2020 | 19:27

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На этой неделе в Латвии не ожидается значительных изменений погоды, свидетельствуют прогнозы.

Во вторник ненадолго станет теплее, в большинстве регионов воздух прогреется до +14... +17 градусов, только на севере Видземе и некоторых краях Латгалии по-прежнему будет +9... +12. На неделе максимальная температура воздуха составит +8... +13 градусов, в некоторые дни на самом юге Латвии — на 1-2 градуса теплее.

Ночами по-прежнему ожидаются заморозки, особенно в Видземе. Минимальная температура воздуха ночами будет составлять 0... +5 градусов, местами в Видземе до -2 градусов.

Хотя в некоторые дни местами возможен дождь, будет в основном сухо. Поэтому в латвийских лесах сохраняется высокая пожароопасность.

LSM