В Даугавпилсе создали фильм о латгальском языке

Новости Культура | 27 апреля 2020 | 19:18

В понедельник, 27 апреля, в День конгресса латышей Латгалии, проходившего в 1917 году в Резекне, на платформах Facebook и YouTube состоится премьера документального фильма Laiki. Cylvāki. Volūda («Времена. Люди. Язык»). В ленте рассказывается о судьбе латгальского языка в период с 1920-го по 1960-й год.

«Фильм начинается в 1920-м, когда в Латвии завершилась освободительная война, и в независимой стране был созван парламент — Учредительное собрание, а заканчивается 1960-м, когда в оккупированной Латвии перестала появляться печатная продукция на латгальском языке. Полнометражный документальный фильм рассказывает о малоизвестных фактах из истории Латвии, о людях, которым латгальский язык был дорог, и они боролись за его сохранение, также и о тех, кто своим равнодушием и бездействием вредил сохранению латгальского языка», — рассказала Rus.Lsm.lv редактор портала латгальской культуры Lakuga.lv Винета Вилцане.

Режиссер фильма и один из продюсеров Арнис Слобожанин добавляет: «Именно исследуя это сорокалетие, можно найти ответы на многие современные вопросы, понять, что случилось с латгальцами, почему положение такое, какое оно есть сейчас. В фильме много фактов, он многогранный и порой жесткий. Думаю, всем жителям Латвии стоит его посмотреть».

Автор идеи фильма и продюсер — Питер Алоиз Рагауш, американский бизнесмен латгальского происхождения, почетный консул Латвии в штате Техас. Он потомок латгальского литератора, просветителя и общественного деятеля Андривса Юрджса (1845-1925), 175-летнему юбилею которого и посвящается фильм Laiki. Cylvāki. Volūda.

Режиссер А. Слобожанин снял также ленты «Латгальцы в Санкт-Петербурге» (2018 год) и « Латгальцы в Сибири» (2019 год), ставшие лауреатами премии в области латгальской культуры Boņuks.

Премьера фильма Laiki. Cylvāki. Volūda 27 апреля в 19:00 на Facebook и Youtube. Фильм на латгальском языке с латышскими и английскими субтитрами. Премьерный показ на LTV1 запланирован на 2 мая в 12:30.

LSM