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Новости Латвия | 26 апреля 2020 | 23:32
Covid-19 в Латвии: 812 случаев заболевания
За минувшие сутки в Латвии сделано 1874 тестов на Covid-19. Инфекция выявлена у восьми пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
С начала пандемии в Латвии сделано 47 671 тестов на Covid-19 и выявлено 812 инфицированных.
В настоящий момент от Covid-19 излечились 267 пациентов, умерли – 12.
За последние сутки в стационар помещен один пациент. Всего лечение стационарно проходят 39 пациентов. Состояние 33 пациентов оценивается как среднее, шести – как тяжелое. Всего из стационара выписаны 80 пациентов, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Латвия ранее приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим чрезвычайной ситуации, действующий до 12 мая, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест, торговых точек и закрытие учебных учреждений.
С целью снизить риски распространения Covid-19 правительство с воскресенья 29 марта ввело новые ограничения на перемещение людей в общественных местах, постановив, что собираться можно числом не более двух человек, и им следует держаться от окружающих на расстоянии не менее двух метров. Теперь даже на похороны нельзя собираться в помещении, а при проведении обряда на улице людям также следует держаться поодаль друг от друга. Во вторник 31 марта принято решение резко повысить штрафы за нарушения эпидемиологической безопасности.
Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран. В этой ситуации чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности.
Как уже писал Rus.lsm.lv, исследуя новую коронавирусную инфекцию, латвийские ученые выявили уже 12 уникальных мутаций вируса, о которых пока не сообщалось нигде в мире. Проанализировав генный материал вируса, исследователи получили первые в Балтии данные такого рода. Поскольку изучение вируса поможет создать вакцину, его исследуют во многих странах мира. Ученые из университетов и научных институтов Латвии уже начали создавать единую платформу по исследованию Covid-19.
В университете Страдиня стартуют два проекта, призванные помочь в борьбе с Covid-19. В рамках первого изучат биологические особенности вируса, а второй — обучающий: с помощью виртуальной реальности медиков научат правильно применять средства индивидуальной защиты.
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