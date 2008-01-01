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Новости Латвия | 25 апреля 2020 | 20:40

Covid-19 в Латвии: 804 случая заболевания

Reuters

За последние сутки в Латвии сделано 2663 анализов на Covid-19, из них 20 – положительные, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Всего в Латвии сделано 45 743 тестов на Covid-19. Общий счет инфицированных – 804 человека. Умерли 12 пациентов с Covid-19. Выздоровели – 267 человек.

За последние сутки в стационар помещены трое пациентов, а всего на стационарном лечении находятся 39 пациентов. Из них состояние 33 оценивается как средне-тяжелое, еще у шести пациентов болезнь протекает в тяжелой форме. Из стационара выписаны уже 79 пациентов.

Латвия ранее приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим чрезвычайной ситуации, действующий до 12 мая, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест, торговых точек и закрытие учебных учреждений.

С целью снизить риски распространения Covid-19 правительство с воскресенья 29 марта ввело новые ограничения на перемещение людей в общественных местах, постановив, что собираться можно числом не более двух человек, и им следует держаться от окружающих на расстоянии не менее двух метров. Теперь даже на похороны нельзя собираться в помещении, а при проведении обряда на улице людям также следует держаться поодаль друг от друга. Во вторник 31 марта принято решение резко повысить штрафы за нарушения эпидемиологической безопасности.

Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран. В этой ситуации чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности.

Как уже писал Rus.lsm.lv, исследуя новую коронавирусную инфекцию, латвийские ученые выявили уже 12 уникальных мутаций вируса, о которых пока не сообщалось нигде в мире. Проанализировав генный материал вируса, исследователи получили первые в Балтии данные такого рода. Поскольку изучение вируса поможет создать вакцину, его исследуют во многих странах мира. Ученые из университетов и научных институтов Латвии уже начали создавать единую платформу по исследованию Covid-19.

В университете Страдиня стартуют два проекта, призванные помочь в борьбе с Covid-19. В рамках первого изучат биологические особенности вируса, а второй — обучающий: с помощью виртуальной реальности медиков научат правильно применять средства индивидуальной защиты. 

LSM

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