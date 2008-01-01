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Новости Общество | 24 апреля 2020 | 22:10
Белорусы Даугавпилса участвуют в акции памяти «Во славу общей Победы»
22 апреля 2020 года в Даугавпилсе Белорусское культурно-просветительское общество «Уздым» при поддержке Генерального консульства Республики Беларусь, с благословения Латвийской православной церкви, с разрешения городских властей приняли участие в Международной акции «Во славу общей Победы» и осуществили забор земли с территории Мемориала воинам-освободителям в парке Дубровина. Горсть земли будет торжественно помещена в капсулу в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, в которой собрана земля из мест катастроф, где пролилась кровь белорусов.
В 2019 году белорусское общество «Уздым» для своих активистов организовало три экскурсионные поездки в Минск. Все группы побывали в храме Всех Святых, где для многих стало настоящим откровением посещение крипты. В ней заложены капсулы с землей как символы событий и мест, особо отмеченных в истории Беларуси высочайшим героизмом и страданиями народа: Грюнвальд, Сморгонь, Соловки, Хатынь, концлагеря и битвы Второй мировой войны, Афганистан, Чернобыль, теракт в Минском метро… Поэтому, когда в «Уздыме» узнали о Международной акции «Во славу общей Победы», которую проводят Музей истории Великой Отечественной войны и Белорусский культурный центр духовного Возрождения, решили внеси свою лепту.
Место забора земли – Мемориал советским генералам и офицерам, погибшим во Второй мировой войне в боях за освобождение Даугавпилса. Это уникальное место памяти в парке Дубровина, где беспрерывно горит Вечный огонь. В захоронении покоится прах 7 генералов и офицеров, двое из них – уроженцы Беларуси.
Начальник связи 4-й ударной армии, генерал-майор Яков Осипович Лагодюк (1915-1944) родился под Брестом. В 1944 году эта армия первой оказалась на латвийской территории. Я.Лагодюк погиб при обстреле в поселке Науене. Его могила стала первой в Дубровинском парке, где позднее, в 1949 году, будет открыт мемориал.
Командир 1-го танкового батальона 41-й танковой бригады 5-го Двинского танкового корпуса 2-го Прибалтийского фронта, капитан Константин Иванович Орловский (1913-1944) родился в г.Быхов Могилевской области. Комбат погиб в бою на шоссе Даугавпилс-Резекне, был похоронен в поселке Малиновка. В 1945 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Позднее состоялось перезахоронение останков героя в братскую могилу в парке Дубровина.
В акции забора земли участвовали: консулы Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе Евгения Борткевич и Николай Романкевич; представитель Латвийской православной церкви иерей Александр Якимов; председатель Правления Белорусского культурно-просветительского общества «Уздым» Жанна Романовская, член Правления «Уздыма» Валерий Амбросов, член общества «Уздым» Мария Пометько.
Эта горсть земли с братского воинского захоронения в центре города – символическая часть от всех известных и безымянных могил, в которых покоятся останки тысяч воинов и мирных жителей, погибших при оборонительных и освободительных боях, в тюрьмах и лагерях, гетто в Даугавпилсе.
Земля помещена в льняной мешочек, сшитый из полотна, сотканного белорусской женщиной из Гродненской области. Акт и мешочек с землей направлены в Минск. В ходе мероприятия были возложены цветы к Вечному огню, памятному кресту, именным памятникам-стелам воинам. Акция прошла с соблюдением всех мер безопасности в условиях чрезвычайной ситуации в Латвии, связанной с коронавирусной пандемией.
Организаторы благодарят Даугавпилсский краеведческий и художественный музей за помощь с исторической справкой.
"Уздым"
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