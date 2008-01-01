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Новости Происшествия | 24 апреля 2020 | 21:41

Найдено тело подозреваемого в преступлении

Пресс-фото

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, 24 апреля было найдено тело Яниса Брокса (1972 г.р.), который с ноября прошлого года разыскивался по подозрению в совершении имущественного преступления.

По данным полиции, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках пропавшего мужчины.

Delfi

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