Найдено тело подозреваемого в преступлении

Новости Происшествия | 24 апреля 2020 | 21:41

Пресс-фото Пресс-фото

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, 24 апреля было найдено тело Яниса Брокса (1972 г.р.), который с ноября прошлого года разыскивался по подозрению в совершении имущественного преступления.

По данным полиции, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках пропавшего мужчины.

Delfi