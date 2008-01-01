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Новости Происшествия | 24 апреля 2020 | 21:39

В Даугавпилсе в автоаварии погиб 29-летний пассажир

Пресс-фото

В ночь на пятницу в Даугавпилсе произошла трагическая авария, в результате которой оборвалась жизнь 29-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции.

Как отмечают в полиции, мужчина 1991 г.р., находившийся за рулем Seat Alhambra, ехал по ул. Лиелая, однако не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в дерево. Пострадавший водитель госпитализирован, а его пассажир от полученных травм скончался на месте ДТП.

По делу начат уголовный процесс, полиция расследует обстоятельства аварии.

Делфи

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