В Даугавпилсе в автоаварии погиб 29-летний пассажир

Новости Происшествия | 24 апреля 2020 | 21:39

Пресс-фото Пресс-фото

В ночь на пятницу в Даугавпилсе произошла трагическая авария, в результате которой оборвалась жизнь 29-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции.

Как отмечают в полиции, мужчина 1991 г.р., находившийся за рулем Seat Alhambra, ехал по ул. Лиелая, однако не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в дерево. Пострадавший водитель госпитализирован, а его пассажир от полученных травм скончался на месте ДТП.

По делу начат уголовный процесс, полиция расследует обстоятельства аварии.

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