Рядом с границей нашли свертки с контрабандным товаром

Новости Происшествия | 24 апреля 2020 | 21:32

Robežsardze Robežsardze

В минувший вторник сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) обнаружили в волости Робежнику Краславского края, всего в 600 метрах от границы четыре свертка с контрабандой.

Как отмечают в ГПС, подозрительные пакеты нашли в окрестностях деревни Крисцелево. При проверке в пакетах оказались ящики с контрабандными сигаретами. Всего пограничники обнаружили 60 000 сигарет "Премьер" с акцизными марками Республики Беларусь.

По делу начат уголовный процесс.

Delfi