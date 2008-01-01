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Новости Происшествия | 24 апреля 2020 | 21:32

Рядом с границей нашли свертки с контрабандным товаром

Robežsardze

В минувший вторник сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) обнаружили в волости Робежнику Краславского края, всего в 600 метрах от границы четыре свертка с контрабандой.

Как отмечают в ГПС, подозрительные пакеты нашли в окрестностях деревни Крисцелево. При проверке в пакетах оказались ящики с контрабандными сигаретами. Всего пограничники обнаружили 60 000 сигарет "Премьер" с акцизными марками Республики Беларусь.

По делу начат уголовный процесс.

Delfi

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