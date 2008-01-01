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Новости Латвия | 24 апреля 2020 | 20:13
Covid-19 в Латвии: 784 случая заболевания
За последние сутки от коронавирусной инфекции скончался один человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Было также подтверждено шесть новых случаев заболевания Covid-19.
Он находился в стационаре и был в возрастной группе 75-80 лет. Кроме того, у него было множество хронических заболеваний. Таким образом, от болезни скончалось 12 человек.
За вчерашний день было проведено 2039 тестов на Covid-19, из которых шесть оказались положительными, сообщает ЦПКЗ. Число подтвержденных носителей выросло до 784. Всего было сделано 43 080 проверок.
Сейчас в стационаре находятся 40 человек, у 34 из них болезнь протекает умеренно; шестеро находятся в тяжелом состоянии.
Латвия месяц назад приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим чрезвычайной ситуации, действующий до 12 мая, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест, торговых точек и закрытие учебных учреждений.
С целью снизить риски распространения Covid-19 правительство с воскресенья 29 марта ввело новые ограничения на перемещение людей в общественных местах, постановив, что собираться можно числом не более двух человек, и им следует держаться от окружающих на расстоянии не менее двух метров. Теперь даже на похороны нельзя собираться в помещении, а при проведении обряда на улице людям также следует держаться поодаль друг от друга. Во вторник 31 марта принято решение резко повысить штрафы за нарушения эпидемиологической безопасности.
Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран. В этой ситуации чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности.
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