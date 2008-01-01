В Резекне задержан участник преступной группировки

Новости Происшествия | 24 апреля 2020 | 20:10

Пресс-фото Пресс-фото

Сотрудники Латгальского регионального управления Госполиции 22 апреля получили информацию о лицах, предположительно связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. В ходе следственных действий задержано два человека, один из них — уголовник-рецидивист, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Для задержания преступников потребовались совместные действия Госполиции и авиационного отряда Погранохраны «Сигма». Обысканы жилища подозреваемых в Резекне. Конфисковано огнестрельное оружие, патроны, наркотические и психотропные вещества.

«Была остановлена автомашина марки Lexus, в которой находились проверяемые персоны. При осмотре авто было найдено незарегистрированное оружие и амуниция. Обыски продолжились по месту жительства этих лиц, где обнаружились наркотические и психотропные вещества. Наркотические вещества — это, скорее всего, амфетамин, однако чтобы определить количество и состав этих веществ, назначены экспертизы. В ходе следствия выяснено, что психотропные вещества используются для медицинских нужд, и для их приобретения требуется рецепт. Следует сказать, что в квартире найдены важные детали огнестрельного оружия, и сейчас в рамках уголовного процесса назначены все необходимые экспертизы», — рассказала Latvijas radio старший специалист Латгальского регионального управления Госполиции Ласма Курсите.

По подозрению в незаконном обороте, хранении и продаже наркотиков (ст. 264-я Уголовного закона) задержаны мужчина 1983 г.р. и женщина 1988 г.р.

«Мужчина ранее попадал в поле зрения полиции как представитель организованной преступности, причастный к особо тяжкому преступлению — заказному убийству. Сейчас полиция выясняет связь этих лиц с другими преступлениями, и в ближайшее время будет принято решение о мере пресечения подозреваемым», — пояснила Курсите.

LSM