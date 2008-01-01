Крупнейшая латгальская гостиница из-за кризиса уволила больше половины штата

Новости Экономика | 24 апреля 2020 | 20:07

Ещё до объявления чрезвычайной ситуации гостиничный бизнес ощутил на себе влияние пандемии Covid-19. В Латвии массовые отказы от бронирования номеров начались в феврале, в том числе и в крупнейшей гостинице Латгалии — даугавпилсской Latgola. В начале апреля компания уволила 50 из 80 штатных сотрудников. Фирме также отказали в государственном пособии по простою, сообщает Служба новостей Латвийского радио-4.

Крупнейшая гостиница Латгалии — Latgola — находится в Даугавпилсе. Сейчас в среднем регулярно используют от 2 до 7 номеров из 119. В начале апреля из 80 человек уволили 50, рассказывает директор гостиницы Яна Кезика:

«Мы подали на пособие за простой. У нас было около 30 человек, которых мы реально не могли обеспечить работой. Когда пришёл отказ, пришлось уволить, но уже уволились 50 человек. Сейчас нас столько, сколько осталось. Боремся. Очень надеюсь, что следующий шаг — возврат работников с биржи. Не хочу даже рассматривать вариант, что и тут надо будет урезать».

В гостинице рассчитывали, что могли бы получить государственное пособие за простой, но в Службе государственных доходов отказали, добавил Кезика:

«Один из пунктов: если в течение трёх лет во время аудита были обнаружены какие-то нарушения, то это пособие нельзя получить. Но тот штраф был оплачен сразу. Наказывать фирму и людей дважды, я считаю, неправильно. Тогда фирму наказали, заплатили — и сейчас это опять всплыло. По-человечески я считаю — это неверный шаг».

Правила о пособии по простою вступили в силу с 27 марта. За это время Служба госдоходов получила больше 8000 заявок. Выплачено пособий почти на 5 миллионов евро. Но где-то в 30% случаев СГД отказывает, рассказывает Директор управления по налоговому контролю Санта Гаранча:

«Есть такая статья в правилах: если аудит провели за последние три года и начислили больше 3% той суммы, что предприятие платит по налогам, тогда оно не может квалифицироваться на пособие. Это больше такой вопрос политический — можно или нельзя для таких предприятий смягчать эти критерии. Если политики примут такое решение, то Служба госдоходов его будет выполнять. Но я могу сказать, что мы делаем аудиты в очень редких случаях».

LSM