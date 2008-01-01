В выходные станет прохладнее

Новости Латвия | 24 апреля 2020 | 19:54

F64 F64

В конце недели в Латвии снизится температура воздуха. Кроме того, облаков станет больше, местами ожидаются небольшие краткосрочные осадки — в основном дождь, но возможен и снег.

Ветер будет главным образом слабым — северного и западного направления.

После обеда температура воздуха составит +7... +13 градусов, ночи будут прохладными. Ранним субботним утром ожидается -1... +5 градусов, в ночь на воскресенье в большинстве регионов будет 0... -3 градуса, местами на побережье — +1... +3 градуса.

В начале следующей недели тепло будет только в некоторых регионах, но во вторник уже во многих краях ожидается +15... +17 градусов. Однако по ночам по-прежнему ожидаются заморозки.

LSM