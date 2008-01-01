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Постарайтесь не дать овладевшей вами легкой веселой хулиганистости натворить каких-нибудь неприятностей. Любую энергию можно использовать в мирных целях, даже вашу.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 24 апреля 2020 | 18:31
Плановые амбулаторные услуги частично восстановлены
Даугавпилсская центральная поликлиника по-прежнему работает в ограниченном режиме с 9:00 до 16:00, но уже принимает пациентов по строгой предварительной записи. Принимаются и те пациенты, которые записывались на приемы до объявления чрезвычайной ситуации.
Пациентов призывают приходить точно в то время, на которое они записаны – скопление людей в помещениях поликлиники недопустимо.
В поликлинике действует центр приема звонков - 65422419, по которому можно записаться на прием к специалисту. Если у вас есть вопросы о состоянии здоровья или по другим вопросам можно связаться по телефону 65405329.
Даугавпилсский центр здоровья детей также частично возобновил предоставление амбулаторных услуг. Информацию можно получить по телефонам 65422450, 65422153.
Спектр своих услуг расширяет и Даугавпилсская стоматологическая поликлиника. По-прежнему работают дежурные врачи, которые помогают в случае острой боли. Проводиться экстракция зубов и лечение ранок во избежание воспалительного процесса, завершение стоматологического лечения при кариесе, пульпите, периодонтите, а также завершение начатых работ по протезированию зубов, ремонту протезов. Оказывается помощь ортодонта. Плановых зубоврачебных услуг поликлиника пока не предоставляет. Регистратура – 65425425.
Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской думы.
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