Латгальская центральная библиотека оказывает услуги удаленно

Новости Культура | 24 апреля 2020 | 18:20

Ситуация, которая наблюдается в последние недели, внесла существенные коррекции в работу всех общественных учреждений. Не стала исключением и Латгальская центральная библиотека. На данный момент она не обслуживает читателей очно, но сотрудники библиотеки усиленно работают над тем, чтобы обеспечить абонентам удалённый доступ к самой разнообразной информации.

Ведётся объемная работа над дополнением и совершенствованием книжных фондов и аудиотеки. Специалисты усиленно проходят обучение и повышают квалификацию, используя новейшие методы и технологии.

Наиболее обширная работа ведётся над тем, чтобы обеспечить читателям возможность удалённого доступа к различным базам данных. На домашней странице библиотеки www.lcb.lv и в социальных сетях регулярно публикуется информация о полезных и проверенных ресурсах, которые можно использовать для обучения и саморазвития. Зарегистрированные пользователи библиотеки, у которых есть логин и пароль, получают бесплатный доступ ко многим базам данных, где в цифровом виде обобщена литература различной тематики на разных языках. Зарегистрироваться и получить пароль доступа теперь можно в электронном виде.

Тем читателям, которые до объявления чрезвычайной ситуации успели взять, но не вернули книги, напоминают: очное обслуживание с выдачей и приёмом книг временно приостановлено, но срок использования книг автоматически продлён до отмены ЧС.

В помощь школьникам и студентам, которые не могут взять необходимую книгу, библиотека предлагает бесплатно отсканировать нужную литературу.

На этой неделе в Латвии проходит Неделя библиотек. Коллектив Латгальской центральной библиотеки с сожалением отмечают, что очень скучают по своим посетителям, без которых профессиональный праздник совершенно не такой, как обычно. С нетерпением ожидая новой встречи, всех книголюбов призывают заглянуть на страничку ЛЦБ в фейсбуке и зарядиться положительными эмоциями, оживляя обложки любимых книг.

Полная информация о режиме работы библиотеки и предоставляемых услугах доступна на домашней странице www.lcb.lv, телефоны для справок: 654 26065, 654 26422, э-почта: info@lcb.lv.

Daugavpils

