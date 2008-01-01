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Новости Культура | 23 апреля 2020 | 20:06

Проект «Фестиваль белорусской авторской песни» награжден дипломом Беларуси

I Международный фестиваль белорусской авторской песни, проведенный Белорусским культурно-просветительским обществом «Уздым», вошел в число лучших проектов, реализованных в 2019 году белорусами за рубежом, и отмечен Дипломом Республиканского центра национальных культур Министерства культуры Республики Беларусь.

I Международный фестиваль белорусской авторской песни состоялся 6 сентября 2019 года в концертном зале АРТ-центра Марка Ротко. Интересную идею общества «Уздым» через конкурс проектов негосударственных организаций финансово поддержала Даугавпилсская городская дума.
Цели, которые ставили организаторы фестиваля, а именно: занять свободную нишу в культурном пространстве Латвии; создать регулярный фестиваль белорусской авторской песни, который станет публичной площадкой для объединения авторов и исполнителей Латвии, Беларуси и зарубежья; сохранить белорусский язык в среде белорусов зарубежья - в Даугавпилсе, были достигнуты.
В фестивале участвовали 12 авторов и исполнителей из Латвии, Беларуси и Литвы, концерт посмотрели более 100 зрителей. Были написаны пресс-релизы, сдан отчет об использовании авторских прав в AKKA / LAA, выпущен фестивальный бюллетень «Уздым» на белорусском языке, объявлен конкурс на название фестиваля. Событие было освещено в масс-медиа, нашло положительный отзыв у общественности, что укрепило позитивный авторитет общества «Уздым».

Председатель общества «Уздым» Жанна Романовская: «Поскольку Фестиваль белорусской авторской песни в Даугавпилсе соответствовал всем критериям конкурса реализованных проектов «Культура», Правление решило заявить его на конкурс. Это стопроцентное детище «Уздыма»: от идеи и поиска денег, до успешной реализации и качественного отчета. Мы подарили любителям бардовской песни настоящий праздник, и он был с белорусским акцентом. Поэтому высокая оценка конкурсного жюри в Минске для нас – это награда и стимул организовать второй фестиваль».

Годом ранее также в число победителей конкурса «Культура» попал проект издания бюллетеня общества «Уздым», получив в качестве награды диплом и белорусские национальные сувениры.
 

"Уздым"

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