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Новости Культура | 23 апреля 2020 | 19:58
Проект «Белорусские гении» награжден дипломом Беларуси
Научно-просветительская акция «Белорусские гении» Даугавпилского Центра белорусской культуры вошла в число лучших проектов, реализованных в 2019 году белорусами за рубежом, и отмечена Дипломом Республиканского центра национальных культур Министерства культуры Республики Беларусь.
В 2019 году – в Год малой родины в Беларуси, в ЦБК на протяжении всего года прошел ряд различных мероприятий, направленных на знакомство жителей Латвии с известными белорусами, которые прославляли Беларусь на международном уровне в различных областях – образовании, литературе, искусстве, музыке, спорте, космосе, политике, науке.
Акция «Белорусские гении» соответствовала целям, задачам и условиям конкурса на лучшие достижения в организации и реализации проектов по популяризации белорусской культуры в странах проживания белорусской диаспоры, поэтому была заявлена на конкурс «Культура». Итог – высокая оценка Беларуси.
«Очень приятная новость пришли из Минска, теперь будем ждать, когда награда прибудет в Даугавпилс. Это наша общая победа, потому что в течение всего года мы организовывали мероприятия различного формата об известных белорусах все вместе – административно-методический аппарат, артисты-любители и руководители творческих коллективов Центра белорусской культуры, активисты Белорусского культурно-просветительского общества «Уздым», консулы Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе. Для нас – большая честь получить высокую оценку этнической Родины», – отметила руководитель ЦБК Жанна Рамановская.
Годом ранее также в число победителей конкурса «Культура» попал проект ЦБК «Белорусский сундук», получив в качестве награды диплом и белорусские национальные сувениры.
ЦБК
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