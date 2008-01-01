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Новости Общество | 23 апреля 2020 | 18:57

Все крупные спортивные и культурные мероприятия этого лета отменяются

23 апреля состоялось внеочередное заседание Комитета по вопросам образования и культуры Даугавпилсской городской думы. К участию в работе заседания были приглашены специалисты сфер туризма, культуры, спорта и образования. Главным вопросом стали отмена или перенос запланированных на лето мероприятий.

Главный фестиваль этого лета – Праздник города – не состоится. Большинство депутатов и руководство Управления культуры считают, что при нынешней ситуации Праздник города, запланированный на начало июня, проводиться в этом году не будет. Отменены также Фестиваль военной реконструкции, Латгальский Праздник песни, Музыкальный август и другие мероприятия, запланированные на лето. Депутаты высказали мнение, что, возможно, к этим вопросам можно будет вернуться ближе к осени, но всё будет зависеть от ситуации в стране в связи с Covid 19. Не состоится летом и большинство спортивных мероприятий. Возможно, часть соревнований пройдет без зрителей.

Было решено подготовить список отменённых и перенесённых мероприятий и принять соответствующее решение Думы, чтобы люди могли планировать это лето.

Руководство Управления образования проинформировало о завершении учебного года. Для каждой школы разработан свой порядок, ясности по поводу экзаменов нет, это решение будет принимать Министерство Образования и науки, а выпускные в этом году однозначно проводиться не будут.

Отдел общественных отношений и маркетинга Думы.

Daugavpils
 

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