Поджигатели старника активны даже во время чрезвычайной ситуации

Новости Происшествия | 23 апреля 2020 | 18:55

Согласно официальной статистике Государственной пожарно-спасательной службы, всего с начала этого года в латгальском регионе было зафиксировано 310 случаев горения старой травы – в два раза меньше, чем в прошлом году. Сократилось и число трагических последствий, вызванных горением старника. Специалисты объясняют это нестабильными погодными условиями и чрезвычайной ситуацией в стране, вызванной пандемией коронавируса.

Всего в этом сезоне в Даугавпилсе было потушено 118 площадей с горящим старником, а в Даугавпилсском крае – ликвидировано более 50 таких пожаров. Как и обычно, чаще всего огненная стихия полыхает на левом берегу Даугавы, в микрорайонах Грива, Нидеркуны и Лигинишки. В этом году также не обошлось без горения больших территорий – самый крупный пожар был зарегистрирован в конце марта – всего сгорело 20 га земли. Старник горит и вблизи культурных объектов. Буквально недавно возгорание произошло у Даугавпилсской крепости, где внутри валов сгорело 5 га сухой травы и кустарников.

Государственная пожарно-спасательная служба и полиция напоминают, что поджог старника и плохое управление земельными ресурсами, которое может стать причиной горения травы, являются административными правонарушениями, влекущими за собой денежные штрафы. Горение старника наносит существенный ущерб природе и биологическому разнообразию. Такие пожары особенно опасны в ветреную погоду, так как огонь может стать неконтролируемым, и переметнуться с полей на жилую территорию. Если вы стали свидетелем такого опасного пожара - незамедлительно звоните по номеру 112!

Ввиду чрезвычайной ситуации в настоящее время ГПСС не дает очных консультаций, а также не проводит плановые проверки жилого сектора и дымовых датчиков. Жителей призывают быть бдительными – под видом проверяющих специалистов могут скрываться мошенники. Даже в обычное время о таких проверках всегда заранее сообщается владельцу или ответственному за недвижимость.

Daugavpils

