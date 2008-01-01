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Новости Происшествия | 23 апреля 2020 | 18:45

Пьяный водитель совершил ДТП, а полиции соврал, что его машину угнали

Valsts policija

В ночь на 19 апреля Гоcполиция получила сообщение о том, что в Балви неизвестное транспортное средство совершило аварию, в результате которого повреждены дорожные знаки, барьеры, а также зеленые насаждения и забор частного дома. Как выяснилось, ДТП совершил 26-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Как отмечают в пресс-центре Латгальского регионального управления полиции, сначала пьяный водитель врезался в забор и насаждения, а затем совершил и вторую аварию, врезавшись в знаки и ограждения. После этого мужчина бросил машину и скрылся с места происшествия.

При этом, чтобы ввести полицию в заблуждение, он позвонил дежурному и сообщил, что принадлежащий ему Nissan X Trail был угнан. Правда позже, когда полицейские прибыли по месту жительства заявителя, он признался, что машину никто не угонял, а ДТП он совершил сам.

При проверке в его организме констатировали 1, 7 промилле, на правонарушителя составлены административные протоколы.

Делфи

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