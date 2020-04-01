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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 23 апреля 2020 | 10:52
Ушли в мир иной...
С 15 по 21 апреля 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 19 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Bondisevs Jevgēnijs (18.09.1963 - 10.04.2020)
Cibuļska Fedosija (06.06.1929 - 15.04.2020)
Fjodorovs Vitālijs (10.02.1954 - 15.04.2020)
Gerasimova Valentina (25.01.1932 - 18.04.2020)
Hvoščinska Svetlana (31.08.1969 - 20.04.2020)
Jakobsone Sarma (23.12.1941 - 17.04.2020)
Jankovskis Ivans (19.07.1947 - 14.04.2020)
Juhņeviča Marija (05.05.1958 - 14.04.2020)
Kaigorodovs Sergejs (19.01.1965 - 20.04.2020)
Korsaks Valentīns (27.05.1938 - 20.04.2020)
Kusiņš Pēteris (07.08.1952 - 17.04.2020)
Maslovska Tamāra (14.06.1957 - 20.04.2020)
Rutko Jānis (16.08.1930 - 14.04.2020)
Skarbovskis Eduards (24.01.1943 - 16.04.2020)
Stupele Helēna (06.02.1930 - 21.04.2020)
Užens Edmunds (24.05.1941 - 15.04.2020)
Valeniece Antoņina (08.06.1935 - 21.04.2020)
Vucāns Gunārs (13.07.1946 - 15.04.2020)
Zīle Guna (04.10.1928 - 18.04.2020).
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