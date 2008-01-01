Covid-19 в Латвии: 778 случаев заболевания

Новости Латвия | 23 апреля 2020 | 10:46

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За последние 24 часа было проведено 1705 тестов на Covid-19, из которых положительными оказались 17, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Таким образом, число выявленных носителей выросло до 778 человек. Всего была взята 41 041 проба на коронавирус. От болезни умерло 11 человек.

В стационаре находятся 40 пациентов, у 34 болезнь протекает умеренно, шестеро находятся в тяжелом состоянии.

LSM