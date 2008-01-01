21 апреля

Именины:
Анастасия, Маргерс / Лука, Яков

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Сегодняшний день должен быть довольно удачным, единственная опасность вашему благополучию - ваш собственный язык. Постарайтесь удержать его в рамках, иначе о нынешнем дне придется долго жалеть.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
День
8 .. 10 C
Вечер
6 .. 8 C
Ветер
2 .. 4 м/с
среда
Ночь
2 .. 4 C
Утро
5 .. 7 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

С каким настроением вы встречаете весну?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Covid-19 в Латвии: 657 случаев заболевания

За вчерашний день было проверено 242 теста на Covid-19, из которых положительными оказались два, соо ...

2. Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС

3. Covid-19 в Латвии: 653 случая заболевания

4. Праздник города в Даугавпилсе перенесут

5. Covid-19 в Латвии: 651 случай заболевания

6. Covid-19 в Латвии: 666 случаев заболевания

7. Латвия празднует Пасху

8. На выходных станет чуть теплее

9. Латвийская фабрика вместо пальто начала шить маски

10. Латвийская православная церковь начала прямые трансляции богослужений

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {178}

 

Новости Происшествия | 21 апреля 2020 | 20:16

В Прейли пропал молодой мужчина

LRPP

Полиция разыскивает пропавшего без вести 22-летнего жителя Аглоны Алексиса Кострицкиса.

17 апреля Алексис находился в Прейли. По словам родственников, возможно, между 12:00 и 13:00 он собирался с автовокзала отправиться домой в Аглону.

Преметы: рост 183 см, телосложение спортивное.

Был одет в ярко зеленую куртку с надписью на спине Malnavas koledža, черные брюки и спортивную обувь Nike голубого цвета с белыми полосами.

При себе у Алексиса был только телефон, который сейчас выключен.

Полиция просит отозваться всех, у кого есть какая-либо информация, которая может помочь поиску, и позвонить в полицию по номеру
110 или в bezvests.lv по номеру 22084084.

Delfi

Добавить комментарий

 