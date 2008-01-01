21 апреля
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Сегодняшний день должен быть довольно удачным, единственная опасность вашему благополучию - ваш собственный язык. Постарайтесь удержать его в рамках, иначе о нынешнем дне придется долго жалеть.
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Источник: Банк Латвии
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Новости Происшествия | 21 апреля 2020 | 20:16
В Прейли пропал молодой мужчина
Полиция разыскивает пропавшего без вести 22-летнего жителя Аглоны Алексиса Кострицкиса.
17 апреля Алексис находился в Прейли. По словам родственников, возможно, между 12:00 и 13:00 он собирался с автовокзала отправиться домой в Аглону.
Преметы: рост 183 см, телосложение спортивное.
Был одет в ярко зеленую куртку с надписью на спине Malnavas koledža, черные брюки и спортивную обувь Nike голубого цвета с белыми полосами.
При себе у Алексиса был только телефон, который сейчас выключен.
Полиция просит отозваться всех, у кого есть какая-либо информация, которая может помочь поиску, и позвонить в полицию по номеру
110 или в bezvests.lv по номеру 22084084.
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