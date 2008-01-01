Преступники вломились в частный дом и похитили деньги

Новости Происшествия | 21 апреля 2020 | 20:09

Пресс-фото Пресс-фото

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), в ночь на 16 апреля в Дагдском крае был ограблен частный дом. Подозреваемых задержали, но затем отпустили под полицейский надзор.

Как отмечают в ЛРУП, в 02.37 в дом к 70-летней женщине, взломав замок, проникли двое преступников. Пригрозив пожилой женщине металлическим прутом, они похитили деньги и скрылись. Подозреваемых по очереди задержали 17 и 18 апреля. Известно, что мужчины 1982 и 1987 г. р. ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов и были судимы за аналогичные преступления.

Следствие по делу продолжается, за совершенное преступление подозреваемым грозит до 3 лет лишения свободы.

Делфи