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Вас кто-то использует. Если это вас устраивает, продолжайте в том же духе, но если вы этому не слишком рады, сегодня как раз тот самый день, когда вы можете высказать эксплуататору все, что думаете с минимальными потерями для себя самого.
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Новости Происшествия | 21 апреля 2020 | 20:09
Преступники вломились в частный дом и похитили деньги
По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), в ночь на 16 апреля в Дагдском крае был ограблен частный дом. Подозреваемых задержали, но затем отпустили под полицейский надзор.
Как отмечают в ЛРУП, в 02.37 в дом к 70-летней женщине, взломав замок, проникли двое преступников. Пригрозив пожилой женщине металлическим прутом, они похитили деньги и скрылись. Подозреваемых по очереди задержали 17 и 18 апреля. Известно, что мужчины 1982 и 1987 г. р. ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов и были судимы за аналогичные преступления.
Следствие по делу продолжается, за совершенное преступление подозреваемым грозит до 3 лет лишения свободы.
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