Covid-19 в Латвии: 748 случаев заболевания

Новости Латвия | 21 апреля 2020 | 19:44

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За вчерашний день в Латвии провели 1304 теста на Covid-19, из которых положительными оказались девять, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Таким образом, число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 748. Всего было сделано 37 972 проверки.

За последние сутки двух инфицированных госпитализировали. Сейчас в стационаре находятся 43 пациента, у 40 болезнь протекает умеренно, у троих тяжелое состояние.

С 11 апреля, когда медики сообщили о смерти еще двух пациентов с Covid-19, число жертв болезни не увеличилось — умерло пять человек.

Латвия месяц назад приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим чрезвычайной ситуации, действующий до 12 мая, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест, торговых точек и закрытие учебных учреждений.

С целью снизить риски распространения Covid-19 правительство с воскресенья 29 марта ввело новые ограничения на перемещение людей в общественных местах, постановив, что собираться можно числом не более двух человек, и им следует держаться от окружающих на расстоянии не менее двух метров. Теперь даже на похороны нельзя собираться в помещении, а при проведении обряда на улице людям также следует держаться поодаль друг от друга. Во вторник 31 марта принято решение резко повысить штрафы за нарушения эпидемиологической безопасности.

Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран. В этой ситуации чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности.

LSM