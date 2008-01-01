Библиотеки Даугавпилса предлагают сканирование материалов для учебы

Новости Общество | 21 апреля 2020 | 17:53

Школьникам, студентам и педагогам, а также другим желающим в Латгальской Центральной библиотеке и филиалах доступна удаленная услуга – сканирование материалов из книг, газет и журналов по индивидуальному запросу для использования в целях учебы и личного совершенствования. Во время чрезвычайной ситуации услуга предоставляется бесплатно.

Запросы выполняются по рабочим дням с 9:00 до 17:00. Подготовленные материалы будут высланы на указанную электронную почту.

Контактная информация для получения услуги:

Латгальская Центральная библиотека (ЛЦБ) – 65426422, info@lcb.lv

Филиал ЛЦБ Детская библиотека “Zīlīte” – 65421750, jakovele@lcb.lv

Филиал ЛЦБ библиотека “Ceriņu” – 65430660, pantelejeva@lcb.lv

Филиал ЛЦБ библиотека “Gaismas” – 65455648, gribuste@lcb.lv

Филиал ЛЦБ библиотека “Jaunbūves” – 65438173, zahare@lcb.lv

Филиал ЛЦБ библиотека “Pārdaugavas” – 65423339, zamislova@lcb.lv

Филиал ЛЦБ библиотека “Piekrastes” – 65430311, oleinikova@lcb.lv

Дополнительный способ связаться с библиотекой и запросить сканирование материалов доступен на сайте www.lcb.lv в разделе «Спроси у библиотеки».

Наличие интересующих изданий в библиотеке можно проверить в электронном каталоге.

Информацию подготовила:

Руководитель отдела по связям с общественностью ЛЦБ

Инга Геджуне

Тел.: 65476345

э-адрес: inga.gedzune@lcb.lv

www.facebook.com/lcb.lv

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