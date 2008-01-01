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Последним, о чем вы сегодня подумаете, будут вопросы, связанные с правилами поведения. Однако тут тоже неплохо бы знать меру, Приличия не должны мешать, но полное их игнорирование может привести к лишним проблемам.

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Новости Общество | 21 апреля 2020 | 17:51

Активные работы по благоустройству и реставрации в Даугавпилсской крепости

Несмотря на чрезвычайное положение в стране, вызванное коронавирусом, в Даугавпилсе продолжается осуществление строительных проектов. Один из наиболее масштабных и амбициозных по своему замыслу – проект реконструкции и консервации Инженерного арсенала в Даугавпилсской крепости, где впоследствии должен быть создан музей техники и индустриального дизайна.

Реставрация арсенала, которая займет почти два года, проходит в хорошем темпе – уже устанавливаются стропила для новых крыш, ведется тщательная отчистка внутреннего двора, где была обнаружена историческая брусчатка. Продолжаются основательные работы с фасадом здания с улицы Императора. Всего на объекте одновременно трудятся около 50 человек. В целях профилактики коронавируса каждому из которых с утра проверяется температура, и предоставлены все необходимые средства дезинфекции.

Для реставрации уже подготавливают еще одну постройку в крепости – пороховой склад 7-го бастиона. Это здание планируется превратить в дополнительный выставочный сектор арт-центра Марка Ротко, посвященный выдающемуся керамику Петерису Мартинсону. Преобразится и прилегающая территория у самого склада. Эти работы возможны благодаря проекту трансграничного сотрудничества между Латвией и Россией (“LV-RU HERITAGE”). Данный проект стартовал уже несколько лет назад, но все формальности удалось уладить лишь сейчас. По плану, объект должен быть сдан в эксплуатацию спустя 2 года с момента подписания договора.

Еще одним важным пунктом по улучшению внешнего облика Даугавпилсской крепости является расчистка крепостных валов от свободно растущих деревьев и кустарников. В связи с этим Управление коммунального хозяйства сообщает о публичном обсуждении данной процедуры с жителями города. Свои пожелания и замечания по этому поводу можно отправить на электронный адрес ksp@daugavpils.lv до 24 апреля (анкета опроса, фото деревьев).

Проект по реконструкции и консервации инженерного арсенала Даугавпилсской крепости производится в рамках специфического инструмента поддержки Европейского фонда регионального развития 5.5.1. по проекту Nr. 5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības”. Внутренние реставрационные работы и проведение инженерных коммуникаций (3 этап строительства) производится в рамках специфического инструмента поддержки 5.5.1. по проекту Nr. 5.5.1.0/18/I/002 “Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā”. Строительные работы в пороховом погребе 7-го бастиона реализуются в рамках программы трансграничного сотрудничества между Латвией и Россией 2014-2020 годов по проекту Nr. LV-RU-002 “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā” (LV-RU HERITAGE).

Daugavpils
 

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