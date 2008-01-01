Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 20 апреля 2020 | 21:26

Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiālē līdz 2020.gada 20.aprīlim reģistrētas vakances vairāk nekā 100 specialitātēs.

Vakances:

- автослесари;

- администратор безопасности информационных систем;

- администратор офиса;

- арт-терапевт;

- архитектор;

- бетонщики;

- ветеринар (Меймури, Скрудалиена);

- ветеринарный фельдшер (Вайкуляны, Ликсна);

- водитель автомобиля;

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- газосварщики;

- дамские парикмахеры;

- делопроизводитель;

- диспетчер транспорта;

- дояры;

- жестянщики;

- заместитель технического директора;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер-строитель;

- инженер по подготовке производства;

- инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации;

- инженер-электрик;

- испытатель (металлообработка / машиностроение);

- каменщики;

- кассир магазина;

- коммерческий директор;

- кондитер;

- конструкторы-механики (машиностроение/металлообработка);

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- лаборант;

- логопеды;

- маляры;

- мастер по ремонту сельскохозяйственной техники (Вайкуляны, Ликсна);

- мастер швейного производства;

- медсестры;

- механик по транспорту;

- механик в цех;

- механики электромеханического оборудования;

- монтажники жалюзи;

- монтажники строительных конструкций;

- монтёр систем кондиционирования и вентиляции;

- монтер композитных материалов;

- нормировщик;

- оператор бурильных машин;

- оператор ввода данных;

- оператор металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- оператор пескоструйного оборудования (работа в Риге);

- оператор выпечки хлеба;

- оператор по обслуживанию клиентов;

- оператор по приготовлению волокна (работа в Ливанах);

- оператор по приготовлению химических веществ/экстрактов (работа в Ливанах);

- оператор по производству пищевых продуктов;

- оператор покраски металла (работа в Риге);

- оператор прядильного оборудования;

- отделочники;

- педагог/ школьный психолог;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- портной;

- программисты;

- продавцы-консультанты;

- продавцы в магазины розничной торговли;

- проектировщики;

- производитель мясных продуктов;

- редактор газеты;

- ремонтный рабочий;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководитель отдела хозяйственного использования жилых домов;

- руководители проектов;

- руководитель строительных работ;

- сантехники;

- сварщики;

- сельскохозяйственные рабочие;

- скотники;

- слесари;

- слесари-монтажники;

- слесари подвижного состава;

- слесарь-сантехник;

- сметчик;

- сортировщик;

- специалист по закупкам;

- специалист по маникюру;

- специалист по продажам;

- специалист по управлению качеством (работа в Ливанах);

- стоматолог;

- строители;

- тестомес;

- техник качества;

- технологи;

- технологи продуктов питания;

- торговый представитель;

- тракторист;

- тюремный охранник;

- учитель истории и социальных знаний (Силенская основная школа);

- учитель-логопед;

- учитель музыки (Науенская основная школа);

- физиотерапевт;

- финансовые аналитики;

- швеи;

- штукатуры;

- экономисты;

- экскурсовод;

- электрики;

- электроинженер;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёры;

- электрослесарь;

- электрослесари контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- эрготерапевты.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ удалённо.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



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