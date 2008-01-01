Взрыв в Резекне повредил несколько машин и двери здания

Новости Происшествия | 20 апреля 2020 | 19:32

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В Резекне ранним утром 20 апреля во дворе многоквартирного дома прогремел взрыв, сообщает Latvijas Radio. Взрыв повредил несколько автомобилей и дверь здания. Начат уголовный процесс.

По словам представителя Управления Латгальского региона Госполиции Ласмы Курсите, вызов о взрыве в Резекне, во дворе дома на аллее Атбривошанас около пяти утра. Прибыв на место происшествия, полицейские констатировали, что во дворе произошел мощный взрыв, повредивший несколько автомобилей и дверь в здание.

«К счастью, пострадавших нет. Жильцы дома эвакуировались. Начат уголовный процесс об уничтожении чужой собственности опасным способом. Сейчас ведется интенсивная работа на месте происшествия, прибыл специалисты Центра экспертиз. Как только работы будут закончены, жильцы смогу вернуться по домам», - рассказала Курсите.

В пятиэтажном доме, рядом с которым произошел взрыв, задекларированы 79 человек. Здание находится в центре города.

LSM