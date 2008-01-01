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Новости Латвия | 20 апреля 2020 | 19:24

Covid-19 в Латвии: 739 случаев заболевания

LTV

За последние сутки было проведено 787 тестов на Covid-19, из которых положительными оказались 12, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Таким образом, число подтвержденных случаев заражения выросло до 739. Всего было сделано 36 668 проверок.

За вчерашний день одного пациента поместили в стационар. Сейчас там находятся 45 человек, у 40 болезнь протекает умеренно, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

С 11 апреля, когда медики сообщили о смерти еще двух пациентов с Covid-19, число жертв болезни не увеличилось — умерло пять человек.

Латвия месяц назад приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим чрезвычайной ситуации, действующий до 12 мая, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест, торговых точек и закрытие учебных учреждений.

С целью снизить риски распространения Covid-19 правительство с воскресенья 29 марта ввело новые ограничения на перемещение людей в общественных местах, постановив, что собираться можно числом не более двух человек, и им следует держаться от окружающих на расстоянии не менее двух метров. Теперь даже на похороны нельзя собираться в помещении, а при проведении обряда на улице людям также следует держаться поодаль друг от друга. Во вторник 31 марта принято решение резко повысить штрафы за нарушения эпидемиологической безопасности.

Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран. В этой ситуации чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности.

LSM 

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