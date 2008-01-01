19 апреля

Именины:
Весма, Фания / Еремей, Мефодий, Павел

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Нынешний вечер лучше всего провести в тихом семейном кругу или в немногочисленной компании добрых друзей. То же касается и остального дня. Придерживайтесь принципа семейственности - свои не подведут.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

воскресенье
День
7 .. 9 C
Вечер
4 .. 6 C
Ветер
4 .. 6 м/с
понедельник
Ночь
.. 2 C
Утро
3 .. 5 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

С каким настроением вы встречаете весну?

 

 

 

Новости Латвия | 19 апреля 2020 | 17:22

На следующей неделе в Латвии потеплеет до +18

D-fakti.lv

Новейшие прогнозы синоптиков свидетельствуют о том, что с начала следующей недели в Латвии станет теплее, а к концу недели возможно похолодание.

огласно текущему прогнозу модели Global Forecast System, после прохладного понедельника во вторник днем температура воздуха повысится до +10..+14 градусов, в последующие три дня потеплеет до +13..+18 градусов. Ожидается слабый северо-западный ветер, поэтому в прибрежных районах будет на несколько градусов прохладнее.

По ночам местами температура будет опускаться ниже нуля. Ожидается преимущественно солнечная погода с небольшой или переменной облачностью.

Возможно, в конце недели в Латвию начнут поступать массы холодного воздуха с севера, а вместе с этим - осадки: дожди, снег и град.

Делфи

Добавить комментарий

 