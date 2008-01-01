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Нынешний вечер лучше всего провести в тихом семейном кругу или в немногочисленной компании добрых друзей. То же касается и остального дня. Придерживайтесь принципа семейственности - свои не подведут.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 19 апреля 2020 | 17:22
На следующей неделе в Латвии потеплеет до +18
Новейшие прогнозы синоптиков свидетельствуют о том, что с начала следующей недели в Латвии станет теплее, а к концу недели возможно похолодание.
огласно текущему прогнозу модели Global Forecast System, после прохладного понедельника во вторник днем температура воздуха повысится до +10..+14 градусов, в последующие три дня потеплеет до +13..+18 градусов. Ожидается слабый северо-западный ветер, поэтому в прибрежных районах будет на несколько градусов прохладнее.
По ночам местами температура будет опускаться ниже нуля. Ожидается преимущественно солнечная погода с небольшой или переменной облачностью.
Возможно, в конце недели в Латвию начнут поступать массы холодного воздуха с севера, а вместе с этим - осадки: дожди, снег и град.
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