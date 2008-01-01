19 апреля
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Возможно вы уже успели пригреться и привыкнуть к рутинности вашего существования в достаточной степени, чтобы не желать что-либо менять. Однако, если подобная мысль все таки придет вам в голову, сделайте это сегодня. Этот день прекрасно подходит для таких целей.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 19 апреля 2020 | 16:50
Президент Левитс поздравляет православных с Пасхой
«Пасха в христианстве символизирует обновление, возрождение, воскрешение, и та особая ситуация, в которой на эту Пасху мы все находимся, заставляет нас об этом думать, и у нас есть основания об этом думать», — говорит глава государства Эгил Левитс в своем обращении к православным верующим.
«Мы глубже осознаём ценность жизни, мы думаем о подлинно важном и отсеиваем то, что перед ним кажется малозначительным», — сказал президент, поздравляя православных Латвии с праздником Воскресения Христова.
Эгил Левитс пожелал всей православной общине светлых размышлений и полной радости Пасхи. Он также направил письмо с личными поздравлениями митрополиту Рижскому и Латвийскому Александру.
В этом году из-за ЧС в связи с коронавирусной инфекцией пасхальные богослужения в храмах проводятся без присутствия самих прихожан, но все желающие смогут проследить за богослужением в рижском Кафедральном соборе онлайн — оно будет транслироваться на LTV и Rus.lsm.lv.
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