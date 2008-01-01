Президент Левитс поздравляет православных с Пасхой

Новости Латвия | 19 апреля 2020 | 16:50

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«Пасха в христианстве символизирует обновление, возрождение, воскрешение, и та особая ситуация, в которой на эту Пасху мы все находимся, заставляет нас об этом думать, и у нас есть основания об этом думать», — говорит глава государства Эгил Левитс в своем обращении к православным верующим.

«Мы глубже осознаём ценность жизни, мы думаем о подлинно важном и отсеиваем то, что перед ним кажется малозначительным», — сказал президент, поздравляя православных Латвии с праздником Воскресения Христова.

Эгил Левитс пожелал всей православной общине светлых размышлений и полной радости Пасхи. Он также направил письмо с личными поздравлениями митрополиту Рижскому и Латвийскому Александру.

В этом году из-за ЧС в связи с коронавирусной инфекцией пасхальные богослужения в храмах проводятся без присутствия самих прихожан, но все желающие смогут проследить за богослужением в рижском Кафедральном соборе онлайн — оно будет транслироваться на LTV и Rus.lsm.lv.

LSM