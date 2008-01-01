Covid-19 в Латвии: 727 случаев заболевания

Новости Латвия | 19 апреля 2020 | 16:40

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За минувшие сутки, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в стране было проведено 1184 анализа лицам, у которых медики заподозрили коронавирусную инфекцию. Положительными тесты оказались у 15 человек — в том числе пятеро были постояльцами приюта для бездомных «Синий крест», сообщает центр.

В общей сложности в Латвии проведен уже 35881 анализ, а наличие инфекции подтверждено у 727 человек.

В стационаре лечатся 44 больных с подтвержденным Covid-19. У 39 из них заболевание протекает в средне-тяжелой, у пяти — в тяжелой форме. По данным Национальной службы здоровья, выписаны домой уже 64 пациента.

С 11 апреля, когда медики сообщили о смерти еще двух пациентов с Covid-19, число жертв болезни не увеличилось — умерло пять человек.

Латвия месяц назад приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим чрезвычайной ситуации, действующий до 12 мая, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест, торговых точек и закрытие учебных учреждений.

С целью снизить риски распространения Covid-19 правительство с воскресенья 29 марта ввело новые ограничения на перемещение людей в общественных местах, постановив, что собираться можно числом не более двух человек, и им следует держаться от окружающих на расстоянии не менее двух метров. Теперь даже на похороны нельзя собираться в помещении, а при проведении обряда на улице людям также следует держаться поодаль друг от друга. Во вторник 31 марта принято решение резко повысить штрафы за нарушения эпидемиологической безопасности.

Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран. В этой ситуации чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности.

LSM