18 апреля
Международный день памятников и исторических мест
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Сегодня вам рекомендуется побольше смеяться. Это единственное, что сможет сделать этот день сносным, ибо он обещает быть весьма длинным и скучным.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 18 апреля 2020 | 14:58
Нетрезвый водитель пытался подкупить сотрудников Дорожной полиции
В Даугавпилсе на этой неделе был задержан водитель, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а затем, чтобы избежать наказания, пытался передать полицейским взятку.
По данным пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, 14 апреля во время патрулирования Даугавпилса "дорожники" остановили VW Sharan, поскольку манера вождения водителя давала основания полагать, что тот может быть пьян. Проверка показала в организме нарушителя наличие алкоголя. Чтобы избежать административной ответственности, мужчина (1967 г.р.) предложил инспекторам 50 евро, за что был задержан.
В отношении водителя начат уголовный процесс. Ему грозит либо лишение свободы сроком до 5 лет, либо краткосрочный арест, либо принудительные работы, либо денежный штраф.
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