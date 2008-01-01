Covid-19 в Латвии: 712 случаев заболевания

Новости Латвия | 18 апреля 2020 | 14:38

LETA LETA

Медики провели за последние сутки 1860 анализов пациентам с подозрениям на коронавирусную инфекцию Covid-19, наличие вируса подтвердилось у 30 человек (из них 18 — те, кто заболел в приюте для бездомных «Синий крест»), сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

В общей сложности в Латвии выявлено 712 носителей коронавируса, проведено уже 34697 тестов. Обследованных пациентов несколько меньше, чем число тестов — поскольку уже есть и те люди, которым анализы делали повторно, чтобы контрольный тест подтвердил отсутствие вируса у пациентов, клинически выздоровевших (больше не имеющих симптомов болезни). Ранее министр здравоохранения Илзе Винькеле пояснила, что в Латвии пока используется алгоритм двух контрольных тестов.

В стационаре находится 37 пациентов. у 32 из них заболевание протекает средне-тяжело, у пяти — тяжело. Из стационара, по данным Национальной службы здоровья, выписано 60 больных.

Как ранее писал Rus.lsm.lv, 11 апреля медики сообщили о смерти еще двух пациентов с Covid-19 — таким образом, число жертв болезни пока составило пять человек.

Латвия месяц назад приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим чрезвычайной ситуации, действующий до 12 мая, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест, торговых точек и закрытие учебных учреждений.

С целью снизить риски распространения Covid-19 правительство с воскресенья 29 марта ввело новые ограничения на перемещение людей в общественных местах, постановив, что собираться можно числом не более двух человек, и им следует держаться от окружающих на расстоянии не менее двух метров. Теперь даже на похороны нельзя собираться в помещении, а при проведении обряда на улице людям также следует держаться поодаль друг от друга. Во вторник 31 марта принято решение резко повысить штрафы за нарушения эпидемиологической безопасности.

Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран. В этой ситуации чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности.

LSM