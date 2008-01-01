Латвийская православная церковь начала прямые трансляции богослужений

Новости Латвия | 16 апреля 2020 | 18:57

D-fakti.lv D-fakti.lv

По благословению митрополита Рижского и всея Латвии Александра, в храмах Латвийской православной церкви начаты трансляции воскресных и праздничных богослужений.

В связи с распространением коронавируса в Латвии действует чрезвычайное положение, в рамках которого посещение храмов верующими ограничено. Людям, которые не имеют возможности участвовать в богослужениях, предоставляется возможность следить за службами в прямом эфире.

Трансляции богослужений Рижского Кафедрального собора Рождества Христова проводятся одновременно на сервисе YouTube и в социальной сети Facebook:

https://www.youtube.com/channel/UCeL0f8fPCISWUoBydU7AVSA;

https://www.facebook.com/sinodmlpc/ .

Трансляции из Даугавпилсского кафедрального собора св. благ. кнн. Бориса и Глеба доступны на Youtube канале: https://www.youtube.com/user/pravoslavielv .

Богослужения из Елгавского кафедрального собора свв. правв. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы транслируются в социальной сети Facebook: https://www.facebook.com/JelgavasPareizticigoKatedrale ;

На латышском языке трансляция богослужений осуществляется Рижским Вознесенским приходом: https://www.facebook.com/Rīgas-Debesbraukšanas-latviešu-pareizticīgo-baznīca-100253064964033

Так же доступна актуальная информация и трансляции организованные из Рижского Александро-Невского храма: https://www.facebook.com/nevska.baznica

Трансляции из Рижского Троице-Задвинского храма доступны в социальной сети Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100048848805124

Трансляции и актуальная информация из храма Всех Святых г. Риги

https://www.facebook.com/visusvetobaznica/

Трансляции из Рижского храма Преображения Господня в районе Саркандаугава:

https://www.facebook.com/Preobrazhenskaja.cerkov.riga/

Трансляции из Свято-Троицкого собора г. Риги:

https://www.facebook.com/troickijsobor/

Более подробная информация о трансляциях доступна на сайтах храмов, на страницах храмов в социальных сетях и на сайте Молодёжного отдела Синода ЛПЦ.

Pravoslavie.lv