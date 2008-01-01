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Сегодня тот день, когда ситуация, складывавшаяся до сих пор не самым лучшим образом, вдруг может резко перемениться и получить счастливую развязку. Ваша задача - не опускать рук.

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Новости Экономика | 16 апреля 2020 | 18:09

Латвийская фабрика вместо пальто начала шить маски

Nemo

Краславская швейная фабрика Nemo является отличным примером того, как за полторы недели можно перепрофилировать производство с пошива сложных пальто на изготовление простых масок для лица, пишет Latvijas avīze.

Фабрика уже пожертвовала часть первой партии масок итальянскому городу Роденго-Саяно в регионе Ломбардия, который сильно пострадал от коронавируса. Предприятие не только предлагает работу на своей фабрике, но и организует работу швей из дома. В то же время предприятие подчеркивает, что трудности были с закупкой необходимого материала.

Маски для лица изготавливаются из стопроцентного хлопка.

Delfi

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