Латвийская фабрика вместо пальто начала шить маски

Новости Экономика | 16 апреля 2020 | 18:09

Nemo Nemo

Краславская швейная фабрика Nemo является отличным примером того, как за полторы недели можно перепрофилировать производство с пошива сложных пальто на изготовление простых масок для лица, пишет Latvijas avīze.

Фабрика уже пожертвовала часть первой партии масок итальянскому городу Роденго-Саяно в регионе Ломбардия, который сильно пострадал от коронавируса. Предприятие не только предлагает работу на своей фабрике, но и организует работу швей из дома. В то же время предприятие подчеркивает, что трудности были с закупкой необходимого материала.

Маски для лица изготавливаются из стопроцентного хлопка.

Delfi