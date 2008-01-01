16 апреля
Именины:
Алфс, Бернадета, Минтаутс / Никита, Феодосия
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза. Сегодня вас одолеет рассеянность, и вы вполне можете выйти из дому в тапочках.
Источник: ignio.com
- День
- 9 .. 11 C
- Вечер
- 3 .. 5 C
- Ветер
- 8 .. 10 м/с
- Ночь
- 1 .. 3 C
- Утро
- 3 .. 5 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0903 ()
|GBP
|0.8738 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|81.2045 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
С каким настроением вы встречаете весну?
Популярные статьи
Covid-19 в Латвии: 651 случай заболевания
В Латвии за сутки скончались еще два пациента с Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заб ...
2. На должность руководителя Социальной службы претендуют 4 кандидата
4. Погода на Пасху: прогноз неутешительный
5. Юбилейная выставка художника Василия Малыщица посвящена родным местам
6. Где получить медпомощь в праздники
7. Под Даугавпилсом пройдут военные учения НАТО
8. Covid-19 в Латвии: 589 случаев заболевания
9. Коммерсантов просят заполнить заявления на льготы по аренде недвижимости самоуправления
10. В консульстве Беларуси прием документов на приграничье - по почте и через турфирмы
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 16 апреля 2020 | 18:05
Два грузовика пытались провести в Латвию три миллиона белорусских сигарет
Таможенники обнаружили 3 075 170 контрабандных сигарет. Их пытались провести в Латвию из Белоруссии.
153 758 пачек были спрятаны в тайники, сделанные в двойных стенках грузовиков.
На таможенный пункт Патерниеки приехали два пустых грузовика. У таможенников появилось подозрение, что в кузовах могут быть двойные стенки. При сканировании подозрения подтвердились.
В обоих грузовиках оказались спрятаны картонные коробки с сигаретами NZ с белорусской акцизной маркой. В одном грузовике было 1 431 250 сигарет, в другом 1 643 920. Общая сумма контрабанды составила около 492 тысяч евро.
Добавить комментарий