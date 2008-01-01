Новый путепровод в Даугавпилсе надеются открыть к июню

Новости Общество | 16 апреля 2020 | 17:55

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Уже построенный, но все еще недоступный для автомобилистов воздушный мост в Даугавпилсе может быть открыт до 1 июня, прогнозирует местное самоуправление. Государственное бюро по надзору за строительством также отмечает, что инженерно-техническое сооружение в принципе готово к нагрузке, и его можно начать эксплуатировать — но необходимо привести в порядок всю техническую документацию, сообщает Latvijas Radio.

Параллельно решается вопрос и о компенсациях владельцам домов, стоящих вплотную к мосту, их жильцы вынужденно живут при повышенном дискомфорте.

Вопросом, когда же, наконец, откроют новый, красивый путепровод, призванный облегчить перемещение транспорта в городе, жители Даугавпилса задаются с октября прошлого года. Точная дата неизвестна до сих пор.

Общие издержки по проекту составили около 15 млн евро, это крупнейшие инвестиции в дорожную инфраструктуру, которые город себе позволил за последние годы. И вот воздушный мост длиной 430 метров, на четыре полосы движения (плюс тротуар для пешеходов) порстаивает. Причина — разногласия с подрядчиком. Например, о том, какой материал должен был быть использован при тех или иных работах, пояснили в думском департаменте городского планирования и строительства.

Мэр города Андрей Элксниньш («Согласие») пояснил, что в стройправу поступила заявка на сдачу тех работ, что касались дорожной части объекта (объездных путей), и эта часть может быть принята в течение двух недель.

«В свою очередь, в мостовой части проводится экспертиза о том, соответствует ли замена материалов проекту. В ближайшие 10 дней будет известно заключение экспертизы. Если замена материала окажется соответствующей и не ухудшившей выдвинутые заказчиком при заключении договора критерии, то будет поручено исполнительному директору обеспечить принятие путепровода в эксплуатацию до 1 июня», — рассказал Элксниньш.

Если заказчик поладит с подрядчиком, и документация будет в порядке, то и Бюро по надзору за строительством даст зеленый свет сдаче объекта, сказал директор его департамента строительного контроля Марис Демме. Сомнений в несущей способности моста у бюро нет, подчеркнул он — но речь о неупорядоченности исполнительной документации в проекте. Когда документы будут в порядке, бюро в течение 10 рабочих дней проведет оценку и в случае положительного результата даст добро на эксплуатацию путепровода.

Другой вопрос, и он пока остается открытым — это проблемы собствеников недвижимости, вплотную ккоторой мост построен. В ряде случаев их дома расположены всего в 1,5 м от сооружения, стоимость жилья после возведения этого объекта резко снизилась. Но самоуправление обещало выплатить компенсации.

Согласно проведенной оценке недвижимости, у части строений стоимость упала на 50%, есть квартиры, подешевевшие на 35%. В целом речь о 17 объектах частной собственности. Разницу городски евласти и намерены выплатить в качестве компенсации за ухудшение инсоляции и плохой вид из окон. Но есть и те, кто теперь хотел бы продать свое жилье. Саомуправлению предстоит решить, купить кватртиры или ограничиться компенсацией, прозвучало в эфире LR.

Но в муниципальном бюджете на эит цели выделено всего 70 тыс. евро, тогда как стоимость компенсаций, согласно экспертным оценкам, составит почти 160 тысяч. А при откупе недвижимости городом (если так решат депутаты Дацгавспилсской думы) — и все 300 тысяч.

LSM