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Сегодня вы рискуете стать идеальным покупателем (это тот, который метет все без разбора и в диких количествах). В ваших же интересах будет, если вас не выпустят из дома.
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Новости Культура | 16 апреля 2020 | 17:51
В Арт-центре им. М. Ротко готовят китайскую выставку
Новый выставочный сезон в даугавпилсском Арт-центре имени Марка Ротко должен был открыться 24 апреля. Главным событием обещала стать большая экспозиция китайского авангардиста Сяо Циня. Сейчас всё отложено на неопределенное время, но работа в Арт-центре продолжается.
«У нас тут дым коромыслом. Все заняты своими проектами, все готовятся к летнему сезону. Мой проект — выставка Сяо Циня, очень большая, ей предполагалось отдать весь сектор В, и вот такой облом… Уникальная экспозиция, у нас с обеих сторон всё шло на таком высоком нерве. Сяо Цинь родился в Шанхае, покинул родину в 11 лет, жил в разных европейских странах и США. В США встречался с Марком Ротко, высоко ценил его талант. Сяо Цинь — первый китайский абстракционист, сделавший карьеру в Европе, его произведения выставлялись практически во всех крупнейших музеях мира. Художнику 85 лет, выставку на родине Ротко он ждал с особым трепетом», — рассказала Rus.Lsm.lv искусствовед, куратор экспозиций Арт-центра им. М. Ротко Фарида Залетило.
Еще Фарида добавила, что Сяо Цинь в Даугавпилс на открытие не собирался из-за проблем со здоровьем, но должны были приехать большая группа китайских коллекционеров и предпринимателей, журналисты ВВС и другие нерядовые персоны. «Мне знающие люди сказали, что некоторым бизнесменам по силам купить пол-Лондона, мы очень рассчитывали, что их могут заинтересовать кое-какие объекты в Крепости», — говорит Фарида.
Но выставка не отменяется. Идут переговоры, в планах пока — лето. Ф. Залетило завершает работу над каталогом в 96 страниц на четырех языках: «К английскому, латышскому и русскому добавился китайский. Вместе с дизайнером любуемся сейчас иероглифами».
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