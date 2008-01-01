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Новости Латвия | 16 апреля 2020 | 14:57
Covid-19 в Латвии: 675 случаев заболевания
За вчерашний день в Латвии было проведено 1406 тестов на Covid-19, из которых девять оказались положительными, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Таким образом, число выявленных носителей выросло до 675. Всего за время распространения инфекции в Латвии сделали 31 302 проверки.
Сейчас в стационаре находятся 45 пациентов, у 42 болезнь протекает умеренно, трое — в тяжелом состоянии.
В субботу сообщили о смерти еще двух пациентов с Covid-19 — таким образом, число жертв болезни выросло до 5.
Rus.Lsm.lv уже сообщал, что Латвия приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим чрезвычайной ситуации, действующий до 12 мая, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест, торговых точек и закрытие учебных учреждений.
С целью снизить риски распространения Covid-19 правительство с воскресенья 29 марта ввело новые ограничения на перемещение людей в общественных местах, постановив, что собираться можно числом не более двух человек, и им следует держаться от окружающих на расстоянии не менее двух метров. Теперь даже на похороны нельзя собираться в помещении, а при проведении обряда на улице людям также следует держаться поодаль друг от друга. Во вторник 31 марта принято решение резко повысить штрафы за нарушения эпидемиологической безопасности.
Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран. В этой ситуации чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности.
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