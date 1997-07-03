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Новости Общество | 15 апреля 2020 | 18:42

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 8 по 14 апреля 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 16 справок о смерти.

В мир иной ушли:

Abarass Svjatoslavs (04.08.1943 - 09.04.2020)
Agafonovs Aleksandrs (26.03.1939 - 12.04.2020)
Beļskis Juris (03.07.1997 - 05.04.2020)
Bogdanova Valentīna (23.05.1934 - 07.04.2020)
Čubreviča Olga (30.07.1947 - 08.04.2020)
Dedels Viktors (04.12.1931 - 08.04.2020)
Grišaja Ļubova (01.10.1943 - 08.04.2020)
Gudlevska Monika (03.05.1929 - 12.04.2020)
Kohane Žaneta (29.10.1965 - 09.04.2020)
Kuzminovs Leontijs (24.02.1952 - 13.04.2020)
Markevičs Mečislavs (20.11.1955 - 07.04.2020)
Redkova Valija (25.12.1942 - 11.04.2020)
Smirnova Olga (18.07.1928 - 11.04.2020)
Solovjovs Georgijs (15.11.1948 - 08.04.2020)
Šaļevs Vladimirs (01.09.1952 - 07.04.2020)
Škagals Jāzeps (21.03.1970 - 08.04.2020).
 

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