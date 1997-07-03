16 апреля
Именины:
Алфс, Бернадета, Минтаутс / Никита, Феодосия
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Сегодня вам придется немало потрудиться, слишком многое необходимо будет сделать немедленно. Планировать что-либо развлекательное можно, но бесполезно.
Источник: ignio.com
- День
- 3 .. 5 C
- Вечер
- 4 .. 6 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
- Ночь
- 2 .. 4 C
- Утро
- 5 .. 7 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0963 ()
|GBP
|0.8725 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|80.3923 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
С каким настроением вы встречаете весну?
Популярные статьи
Covid-19 в Латвии: 651 случай заболевания
В Латвии за сутки скончались еще два пациента с Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заб ...
2. На должность руководителя Социальной службы претендуют 4 кандидата
4. Погода на Пасху: прогноз неутешительный
5. Юбилейная выставка художника Василия Малыщица посвящена родным местам
6. Где получить медпомощь в праздники
7. Под Даугавпилсом пройдут военные учения НАТО
8. Covid-19 в Латвии: 589 случаев заболевания
9. Коммерсантов просят заполнить заявления на льготы по аренде недвижимости самоуправления
10. В консульстве Беларуси прием документов на приграничье - по почте и через турфирмы
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 15 апреля 2020 | 18:42
Ушли в мир иной...
С 8 по 14 апреля 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 16 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Abarass Svjatoslavs (04.08.1943 - 09.04.2020)
Agafonovs Aleksandrs (26.03.1939 - 12.04.2020)
Beļskis Juris (03.07.1997 - 05.04.2020)
Bogdanova Valentīna (23.05.1934 - 07.04.2020)
Čubreviča Olga (30.07.1947 - 08.04.2020)
Dedels Viktors (04.12.1931 - 08.04.2020)
Grišaja Ļubova (01.10.1943 - 08.04.2020)
Gudlevska Monika (03.05.1929 - 12.04.2020)
Kohane Žaneta (29.10.1965 - 09.04.2020)
Kuzminovs Leontijs (24.02.1952 - 13.04.2020)
Markevičs Mečislavs (20.11.1955 - 07.04.2020)
Redkova Valija (25.12.1942 - 11.04.2020)
Smirnova Olga (18.07.1928 - 11.04.2020)
Solovjovs Georgijs (15.11.1948 - 08.04.2020)
Šaļevs Vladimirs (01.09.1952 - 07.04.2020)
Škagals Jāzeps (21.03.1970 - 08.04.2020).
D-fakti.lv
Добавить комментарий