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Новости Общество | 15 апреля 2020 | 18:32

Праздник города в Даугавпилсе перенесут

Традиционный Праздник города, который планировалось провести с 5 по 7 июня, будет перенесен, и новую дату пока назвать невозможно, сообщила Rus.Lsm.lv Элеонора Клещинская, возглавляющая муниципальное Управление культуры.

«На прошлой неделе был разговор с руководством города, решили это мероприятие не отменять, а перенести на более поздний срок. Даугавпилсу исполняется 745 лет, юбилей всё-таки. Но программа лишится Латгальского праздника песни, он должен был стать завершающим событием трехдневного городского праздника и пройти на эстраде в Стропах. Тут мы одни не решаем, это большое мероприятие — задумывалось участие около трех тысяч человек из разных регионов Латвии. И переноса на следующий год не будет: в Министерстве культуры сказали, что и так очень много переносов на 2021-й год. Городская часть бюджета Латгальского праздника песни будет потрачена на помощь тем, кто наименее защищен в условиях нынешней чрезвычайной ситуации», — рассказала Э. Клещинская.

По словам руководителя Управления культуры, даже приблизительную новую дату Праздника города сейчас назвать нельзя: всё зависит от 12 мая: отменят ЧС или нет. Если продлят, то ситуация еще больше усложнится. Под большим вопросом и общегородское празднование Лиго в Стропах, добавила Э. Клещинская.

LSM

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