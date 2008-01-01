15 апреля

Именины:
Аэлита, Гастонс / Григорий, Савва

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

Сегодняшний день стоит провести в теплой компании. Если вас еще не пригласили на вечеринку, устройте ее сами.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
День
3 .. 5 C
Вечер
4 .. 6 C
Ветер
5 .. 7 м/с
четверг
Ночь
2 .. 4 C
Утро
5 .. 7 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

С каким настроением вы встречаете весну?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Полиция самоуправления в Пасхальные выходные будет патрулировать в усиленном режимe

Даугавпилсская Полиция самоуправления напоминает, что, согласно распоряжению Кабинета министров № 10 ...

2. В Даугавпилсе ночью в пожаре погиб человек

3. Ушли в мир иной...

4. Белорусский художник из Риги удаленно отмечает юбилей в Даугавпилсе

5. В Даугавпилс приходит весна и пасхальное настроение

6. Дума поможет даугавпилчанам с питанием в чрезвычайной ситуации

7. Чрезвычайная ситуация в Латвии продлевается до 12 мая

8. В Даугавпилсе — восемь протоколов за нарушение режима ЧС

9. На должность руководителя Социальной службы претендуют 4 кандидата

10. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {178}

 

Новости Латвия | 15 апреля 2020 | 18:28

На выходных станет чуть теплее

D-fakti.lv

В выходные погода немного улучшится — в пятницу порывы ветра могут достигать 12-17 м/с, но в выходные дни он станет слабее. Кроме того, будет менее облачно.

В Латгалии и Видземе, однако, ожидается дождь. Температура воздуха в выходные ночью -2..+3 градуса, на побережье — до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +5.. +10 градусов.

В начале следующей недели будет немного теплее.

LSM

Добавить комментарий

 