15 апреля
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Сегодняшний день стоит провести в теплой компании. Если вас еще не пригласили на вечеринку, устройте ее сами.
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 15 апреля 2020 | 18:28
На выходных станет чуть теплее
В выходные погода немного улучшится — в пятницу порывы ветра могут достигать 12-17 м/с, но в выходные дни он станет слабее. Кроме того, будет менее облачно.
В Латгалии и Видземе, однако, ожидается дождь. Температура воздуха в выходные ночью -2..+3 градуса, на побережье — до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +5.. +10 градусов.
В начале следующей недели будет немного теплее.
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