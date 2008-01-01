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Новости Латвия | 15 апреля 2020 | 18:26
Covid-19 в Латвии: 666 случаев заболевания
За вчерашний день было проведено 878 проверок на Covid-19, из которых положительными оказались девять, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Таким образом, число подтвержденных носителей выросло до 666 человек. По сравнению с 13 апреля, 14 апреля было проведено почти вчетверо больше проверок — 878 против 242. До этого Rus.Lsm.lv отмечал, что за пасхальные каникулы число тестов сократилось более чем в пять раз. Всего в Латвии сделано 29 896 тестов на наличие коронавируса.
Сейчас в стационаре находятся 46 пациентов. У 43 болезнь протекает умеренно, трое находятся в тяжелом состоянии.
В субботу сообщили о смерти еще двух пациентов с Covid-19 — таким образом, число жертв болезни выросло до 5.
Rus.Lsm.lv уже сообщал, что Латвия приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим чрезвычайной ситуации, действующий до 12 мая, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест, торговых точек и закрытие учебных учреждений.
С целью снизить риски распространения Covid-19 правительство с воскресенья 29 марта ввело новые ограничения на перемещение людей в общественных местах, постановив, что собираться можно числом не более двух человек, и им следует держаться от окружающих на расстоянии не менее двух метров. Теперь даже на похороны нельзя собираться в помещении, а при проведении обряда на улице людям также следует держаться поодаль друг от друга. Во вторник 31 марта принято решение резко повысить штрафы за нарушения эпидемиологической безопасности.
Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран. В этой ситуации чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности. Пока заболеваемость коронавирусом в Латвии держится на пороге 3%, но опыт других стран заставляет опасаться, что этот уровень возрастет, опасаются эпидемиологи. По их прогнозам, теперь будет расти число случаев заражения внутри Латвии.
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