14 апреля
Именины:
Страуя, Гудрите / Авраамий, Ефим
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Вы, возможно, хотели бы немного упростить ситуацию, в которой находитесь. Напрасно, это лишит ее своеобразного обаяния, ей присущего. Кроме того, это все равно не в ваших силах.
Источник: ignio.com
- День
- 10 .. 12 C
- Вечер
- 2 .. 4 C
- Ветер
- 6 .. 8 м/с
- Ночь
- -1 .. 1 C
- Утро
- 2 .. 4 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0867 ()
|GBP
|0.8756 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|80.69 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
С каким настроением вы встречаете весну?
Популярные статьи
Полиция самоуправления в Пасхальные выходные будет патрулировать в усиленном режимe
Даугавпилсская Полиция самоуправления напоминает, что, согласно распоряжению Кабинета министров № 10 ...
2. В Даугавпилсе ночью в пожаре погиб человек
4. В Даугавпилс приходит весна и пасхальное настроение
5. На Пасху ожидается похолодание
6. Чрезвычайная ситуация в Латвии продлевается до 12 мая
7. Белорусский художник из Риги удаленно отмечает юбилей в Даугавпилсе
8. Covid-19 в Латвии: 542 случая заболевания
9. В Даугавпилсе — восемь протоколов за нарушение режима ЧС
10. Дума поможет даугавпилчанам с питанием в чрезвычайной ситуации
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости В мире | 14 апреля 2020 | 15:56
Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии. .
Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.
"Ратифицировать соглашение между Белоруссией и Европейским союзом об упрощении выдачи виз, подписанное в Брюсселе 8 января 2020 года", — говорится в сообщении.
Реадмиссия касается лиц, прибывших в республику без разрешения. Данное соглашение также было подписано в Брюсселе 8 января.
Данное соглашение Белоруссии и Евросоюза предполагает взаимное снижение стоимости виз с 60 до 35 евро, при этом срок пребывания вырастет в два раза — до 180 дней в году. Предполагается, что страны ЕС будут выдавать белорусским гражданам больше долгосрочных виз.
Добавить комментарий