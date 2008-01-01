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Вы, возможно, хотели бы немного упростить ситуацию, в которой находитесь. Напрасно, это лишит ее своеобразного обаяния, ей присущего. Кроме того, это все равно не в ваших силах.

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Новости В мире | 14 апреля 2020 | 15:56

Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС

D-fakti

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии. .

Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.

"Ратифицировать соглашение между Белоруссией и Европейским союзом об упрощении выдачи виз, подписанное в Брюсселе 8 января 2020 года", — говорится в сообщении.

Реадмиссия касается лиц, прибывших в республику без разрешения. Данное соглашение также было подписано в Брюсселе 8 января.

Данное соглашение Белоруссии и Евросоюза предполагает взаимное снижение стоимости виз с 60 до 35 евро, при этом срок пребывания вырастет в два раза — до 180 дней в году. Предполагается, что страны ЕС будут выдавать белорусским гражданам больше долгосрочных виз.

Delfi

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