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Новости Латвия | 14 апреля 2020 | 11:42

Covid-19 в Латвии: 657 случаев заболевания

LETA

За вчерашний день было проверено 242 теста на Covid-19, из которых положительными оказались два, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Таким образом, число подтвержденных носителей коронавируса выросло до 657; 46 пациентов находятся в стационаре, у 43 болезнь протекает умеренно, трое находятся в тяжелом состоянии. При этом число проведенных тестов сократилось — по сравнению с последним предпраздничным днем, 9 апреля, число тестов сократилось более чем в пять раз — 1422 против 242. Всего было сделано 29 018 проверок, сообщает ЦПКЗ.

В субботу сообщили о смерти еще двух пациентов с Covid-19 — таким образом, число жертв болезни выросло до 5.

Rus.Lsm.lv уже сообщал, что Латвия приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим чрезвычайной ситуации, действующий до 12 мая, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест, торговых точек и закрытие учебных учреждений.

С целью снизить риски распространения Covid-19 правительство с воскресенья 29 марта ввело новые ограничения на перемещение людей в общественных местах, постановив, что собираться можно числом не более двух человек, и им следует держаться от окружающих на расстоянии не менее двух метров. Теперь даже на похороны нельзя собираться в помещении, а при проведении обряда на улице людям также следует держаться поодаль друг от друга. Во вторник 31 марта принято решение резко повысить штрафы за нарушения эпидемиологической безопасности.

Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран. В этой ситуации чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности. Пока заболеваемость коронавирусом в Латвии держится на пороге 3%, но опыт других стран заставляет опасаться, что этот уровень возрастет, опасаются эпидемиологи. По их прогнозам, теперь будет расти число случаев заражения внутри Латвии.

LSM 

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