Covid-19 в Латвии: 653 случая заболевания

Новости Латвия | 13 апреля 2020 | 14:03

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За сутки в стране обнаружили 2 новых случая Covid-19 — таким образом, число заболевших составило 653, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

За воскресенье сделали 562 анализа — больше, чем в субботу, когда обнаружили 21 больного. С начала пандемии провели уже 28776 тестов. В стационарах в общей сложности 44 человека, в тяжелом состоянии — трое, на одного больше, чем днем ранее.

Вчера сообщили о смерти еще двух пациентов с Covid-19 — таким образом, число жертв болезни выросло до 5.

Rus.Lsm.lv уже сообщал, что Латвия приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим чрезвычайной ситуации, действующий до 12 мая, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест, торговых точек и закрытие учебных учреждений.

С целью снизить риски распространения Covid-19 правительство с воскресенья 29 марта ввело новые ограничения на перемещение людей в общественных местах, постановив, что собираться можно числом не более двух человек, и им следует держаться от окружающих на расстоянии не менее двух метров. Теперь даже на похороны нельзя собираться в помещении, а при проведении обряда на улице людям также следует держаться поодаль друг от друга. Во вторник 31 марта принято решение резко повысить штрафы за нарушения эпидемиологической безопасности.

Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран. В этой ситуации чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности. Пока заболеваемость коронавирусом в Латвии держится на пороге 3%, но опыт других стран заставляет опасаться, что этот уровень возрастет, опасаются эпидемиологи. По их прогнозам, теперь будет расти число случаев заражения внутри Латвии.

LSM