13 апреля
Именины:
Эгилс, Наурис / Анна, Артур
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Сегодня всевозможные партнерские связи как делового, так и личного характера будут переживать период значительного подъема. Большую часть дня вы, по всей вероятности проведете в развлечениях.
Источник: ignio.com
- День
- 8 .. 10 C
- Вечер
- 7 .. 9 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
- Ночь
- 7 .. 9 C
- Утро
- 8 .. 10 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0867 ()
|GBP
|0.8756 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|80.69 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
С каким настроением вы встречаете весну?
Популярные статьи
Полиция самоуправления в Пасхальные выходные будет патрулировать в усиленном режимe
Даугавпилсская Полиция самоуправления напоминает, что, согласно распоряжению Кабинета министров № 10 ...
2. На Пасху ожидается похолодание
3. Covid-19 в Латвии: 533 заболевших
4. В Даугавпилсе ночью в пожаре погиб человек
5. Covid-19 в Латвии: 542 случая заболевания
7. В Даугавпилс приходит весна и пасхальное настроение
8. Чрезвычайная ситуация в Латвии продлевается до 12 мая
9. Белорусский художник из Риги удаленно отмечает юбилей в Даугавпилсе
10. В Даугавпилсе — восемь протоколов за нарушение режима ЧС
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 13 апреля 2020 | 14:03
Covid-19 в Латвии: 653 случая заболевания
За сутки в стране обнаружили 2 новых случая Covid-19 — таким образом, число заболевших составило 653, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За воскресенье сделали 562 анализа — больше, чем в субботу, когда обнаружили 21 больного. С начала пандемии провели уже 28776 тестов. В стационарах в общей сложности 44 человека, в тяжелом состоянии — трое, на одного больше, чем днем ранее.
Вчера сообщили о смерти еще двух пациентов с Covid-19 — таким образом, число жертв болезни выросло до 5.
Rus.Lsm.lv уже сообщал, что Латвия приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим чрезвычайной ситуации, действующий до 12 мая, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест, торговых точек и закрытие учебных учреждений.
С целью снизить риски распространения Covid-19 правительство с воскресенья 29 марта ввело новые ограничения на перемещение людей в общественных местах, постановив, что собираться можно числом не более двух человек, и им следует держаться от окружающих на расстоянии не менее двух метров. Теперь даже на похороны нельзя собираться в помещении, а при проведении обряда на улице людям также следует держаться поодаль друг от друга. Во вторник 31 марта принято решение резко повысить штрафы за нарушения эпидемиологической безопасности.
Служба неотложной медпомощи готовится к наплыву большего числа пациентов с Covid-19, учитывая ситуацию в других странах и возвращение в Латвию многих путешественников из затронутых коронавирусом стран. В этой ситуации чрезвычайно важно соблюдать меры предосторожности. Пока заболеваемость коронавирусом в Латвии держится на пороге 3%, но опыт других стран заставляет опасаться, что этот уровень возрастет, опасаются эпидемиологи. По их прогнозам, теперь будет расти число случаев заражения внутри Латвии.
Добавить комментарий