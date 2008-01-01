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Новости Латвия | 12 апреля 2020 | 16:30

Covid-19 в Латвии: 651 случай заболевания

NMPD/F64

В Латвии за сутки скончались еще два пациента с Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Общее число заболевших выросло до 651 — в субботу обнаружили 21 инфицированного.

Один умерший (возрастная группа 80-85 лет) лежал в Восточной кринической университетской больнице, он был в тяжелом состоянии из-за пневмонии. У пациента было несколько сопутствующих заболеваний. Тест пациента на Covid-19 был положительным.

Второй (группа 85-90 лет) скончался в Видземской больнице (в пятницу там выявили заражение Covid-19). Пациент попал в стационар месяц назад. У погибшего было несколько хронических заболеваний. Когда на коронавирус тестировали персонал больницы и пациентов отделения, анализ этого человека был положительным.

Таким образом, в стране в общей сложности 5 смертей из-за Covid-19. Центр профилактики и контроля заболеваний ждет заключения патологоанатомов по еще двум летальным исходам, которые были зафиксированы вне стационаров, чтобы установить причину смерти.

За сутки в стране обнаружили 21 новый случай Covid-19 — таким образом, число заболевших выросло до 651. В субботу сделали 418 анализов, с начала эпидемии — 28214. В стационарах в общей сложности 43 человека, в тяжелом состоянии — двое.

При этом вчера в Латвии сделали более тысячи анализов — и новых случаев было 18.

LSM

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